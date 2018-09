Vihmavarjud kaasa! Alanud nädalal tuleb pea igapäevaselt vihmasadu

Riikliku ilmateenistuse ilma ülevaade järgmiseks nädalaks.

Teisipäeval laieneb Norra merelt madalrõhkkond servaga üle Skandinaavia ja Läänemere. Öösel on kohatisi sajuhooge, võib olla ka äikest, päeval tõmbub taevas kõikjal pilve ja vihmasadu laieneb üle Eesti (saju tõenäosus 80 kuni 90%). Tuul tugevneb, puhub öösel lõunast ja kagust, päeval pöördub saartest alates edelasse, ulatub puhanguti 15, saartel õhtul 17 m/s. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, rannikul kuni 16, päeval 15 kuni 19, Lõuna-Eestis kuni 21 kraadi.

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia ja Soome Karjala kohale ning selle lõunaservas on meie ilm vihmahoogude (tõenäosus 50-75%, saartel veidi väiksem) ja väga tugeva edelatuulega, puhanguid on sisemaal üle 15, saartel ja rannikul üle 20 m/s, õhtul pöördub saartel läände. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, päeval 16 kuni 19 kraadi.

Neljapäeval kaugeneb madalrõhkkond Venemaa põhjaalade kohale ja selle järel sajab meil kohati hoovihma (tõenäosus 25%, Kirde-Eestis kuni 50%). Öösel on edela- ja läänetuul veel väga tugev, päeval puhub enam läänest ja loodest ning jääb tasapisi rahulikumaks. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, rannikul 15 kraadi ümber, päeval 16 kuni 18 kraadi.

Reedeks kaob madalrõhkkond Läänemere õhuruumist ja veidi tõusva õhurõhu foonil on meie ilm üksikute hoovihmadega (tõenäosus umbes 25%). Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 5 kuni 6 kraadini, rannikul jääb 15 kraadi lähedale, päeval 15 kuni 18 kraadi.