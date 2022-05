Ilmaprognoos: nädala algus soojaga ei kostita, kuid muutus võib tulla kolmapäeval

Esmaspäeva öö tuleb tõusva õhurõhu foonil sajuta ja laialdaselt ka selge taevaga. Päeval kandub Venemaad katva madalrõhkkonna servast Eestisse niiskust ning mõnes kohas rabistab vihma. Puhub tugev lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 7 kraadi, taimede kõrgusel võib kohati 0 kraadi lähedale langeda, päeval 8 kuni 13.



Teisipäeval lisandub Venemaal baseeruva madalrõhkkonna lääneserva meile lühiajalisi vihmahooge. Tuul pöördub põhjakaarde ja kannab jahedust lisaks. Öö hakul on laialdaselt selget taevast ja kohati jahtub õhk 0 kraadi ümbrusse, pärast keskööd lisandub pilvi, mis jahtumist takistavad ja nende all on õhutemperatuur 5 kraadi lähedal, päeval tõuseb 7 kuni 12 kraadini.



Kolmapäeval on tugevam kõrgrõhkkonna mõju. Öösel vihmapilved eemalduvad ja taevas üürikeseks selgineb. Päeval lisandub pilvelaamu, aga neist suuremat sadu ei tule. Puhub mõõdukas loodetuul, päeval võib põhjarannikul läänetuul tugevamaks tõusta. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 7 kraadi, päeval 8 kuni 13 kraadi.



Neljapäeval jääme läänepoolse kõrg- ja ida pool püsiva madalrõhuala piirimaile. Ilm on peamiselt sajuta. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul. Öö on jahe, päevaks saabub soojem õhumass ja temperatuur 15 kraadi lähedale, Lõuna-Eestis kõrgemalegi.



Reedel liigub üle Eesti kõrgrõhuvöönd ja rahustab tuule. Öö on enamasti selge ja üsna jahe. Päevaks lisandub pilvi, aga tõenäoliselt sadu enne õhtut ei jõua. Õhutemperatuuri maksimumid tõusevad laialdaselt üle 15 kraadi.