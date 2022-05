NÄDALA ILMAPROGNOOS | Ees ootab öökülmaoht, kuid nädala keskpaik toob õrna suvehõngu ja tuul vaibub

Eeloleval ööl tugevneb Ahvenamaa lähistel kõrgrõhkkond, mis laieneb aegamisi Eesti kohale. Ilm on vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 m/s. Õhutemperatuur langeb 1 kuni 7 kraadini, maapinnal kohati 0 kraadi ümbrusse või madalamalegi. Keskkonnaagentuur hoiatab: öökülmaoht on täiesti olemas! Rannikualadel on veidi mahedam

Teisipäev on kõrgrõhuala servas laialdaselt selge ööga. Päeval arenevatel pilverünkadel jääb aga niiskusest vajaka ja sadu need ei anna. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 5 kraadi, taimede kõrgusel võib 0 kraadi lähedale langeda, rannikul on kuni 9 kraadi, päeval 15 kuni 19 kraadi.