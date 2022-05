Kas tõesti tuleb jaanipäev päikeseline? Vaata, millist ilma pühadeks ennustatakse

Ilmaprognoosid näitavad, et Tallinnas saab 23.-24. juunil ilm olema pilvine. Tuul puhub kuni neli meetrit sekundis, puhanguti kuni kaheksa meetrit sekundis. Kuigi taevas saab olema enamasti pilves, siis vahel võib ka päike välja tulla ning sooja lubab praegu ennustus 22 kuni 24 kraadi, mis öösel langeb 12 kraadi peale. Vihma võimaluseks ennustatakse praegu 25 protsenti.

Ka Pärnus saab ilm olema soe, kuid vahelduva pilvisusega. Tuult puhub neli meetrit sekundis, puhanguti kuni seitse meetrit sekundis. Soojakraade on Pärnule ennustatatud 23 kuni 24 kraadi, mis ööseks langeb 12 kraadile. Samuti võib öösel sadada vihma ning puhuda tuul kuni seitse meetrit sekundis.

Narva ennustatakse praegu kõige rohkem päikest ning taevas on pilves vaid harva. Kindlasti tasub Narvas kanda päikesekaitsekreemi, sest UV faktor tõuseb kohati lausa kuueni ehk kella 11 ja 16 vahel tasub päikese käes viibida pigem vähe. Soojakraade lubatakse Narvale 22 kuni 24 kraadi ja tuult kuni neli meetrit sekundis. Öösel on Narvas sooja kuni 12 kraadi ja taevas on pigem pilvine, kuid vihma sadama ei peaks.