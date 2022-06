"Homme jääme madalrõhkkonna kaugesse lõunaserva, kus on soodsad tingimused hoovihmapilvede arenguks," kõneleb ta nädalavahetusest. "Äikeseoht on ka olemas, sest õhukihistus on ebapüsiv. Kuna tegemist on eelkõige hoogsadudega, siis äike on pigem lokaalne, see tähendab, et igal pool seda ei esine."