NÄDALA ILMAPROGNOOS | Kas tõesti saab peagi randa minna? Tulev nädal toob sooja ilma

Esmaspäeval ja teisipäeval oleme nõrgalt välja arenenud kõrgrõhualas. Ilm on sajuta ja õhutemperatuur langeb öösel sisemaal viie kraadi ümbrusesse.



Esmaspäeva öösel võib veel kohati Ida-Eestis mõni hoovihma pilv ringi uidata, kuid päev tuleb päikesepaisteline, kuiv ja nõrga põhjakaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 11 kraadi, päeval 16 kuni 20, tuulepealsel rannikul 12 kraadi.



Teisipäeval on sajuta vaikne ilm. Õhutemperatuur langeb öösel 6 kuni 9, sisemaal kohati 3 kraadini, päeval sooja 18 kuni 23, rannikul kohati 14 kraadi.



Kolmapäeva öö möödub kõrgrõhuala servas sajuta, kuid Põhja-Norrast ulatub madalrõhulohk üle Skandinaavia ja tänastel andmetel liigub see üle mere päevaks Lääne-Eesti kohale ja vihmasajuala laieneb saartelt ida poole, kuid Ida-Eestisse tõenäoliselt veel ei jõua, suureneb äikeseoht. Tuul pöördub kagusse, kuid tugevaks ei paisu. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval Lääne-Eestis langeb sajupilvede all 14 kuni 18, Kesk- ja Ida-Eestis on sooja 19 kuni 25 kraadi.



Neljapäeval liigub madalrõhulohk üle meie kirdesse. Sajab hoovihma ja on oodata äikest. Tuul pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 16 kraadi, päeval 15 kuni 20 kraadi.



Reedel on Eesti kohal ülekaal kõrgrõhuharja käes ja sajuvõimalus on väike. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 11 kraadi, päeval 15 kuni 20, Lõuna-Eestis kohati 23 kraadi.