Nädalavahetusel tasub rannailmast viimast võtta! Uuel nädalal läheb jahedamaks

Kiitsak kirjutas täna Facebookis, et nädalavahetuse ilm on suvine ja tingimused on soodsad ka hoovihmadeks ja uduks. „Sooja on oodata 20-26 kraadi,“ märkis ta ja lisas, et rannikul on jahedam. Samuti piirkondades, kus parajasti kanda kinnitanud udu.

Tuleval nädalal on tema sõnutsi oodata nii päikesesära, hoovihmasid kui ka kohati äikest. „Sooja tuleb mõõdukalt, 17-23 kraadi.“

Ilmateenistuse nädalaprognoosis seisab, et tuleval esmaspäeval saavutab teatava ülekaalu põhjapoolse madalrõhuala lõunaserv. Öö on olulise sajuta, kuid mõnel pool tekib udu, päev tuleb mandril vihmahoogudega, on äikeseoht. Puhub mõõdukas lääne- ja edelatuul. Sooja on päevasel ajal kuni 21 kraadi.

Teisipäeva öösel on ülekaal kõrgrõhuharja käes ja ilm sajuta. Päeval ulatub põhja poolt Eestini madalrõhuala kauge lõunaserv, teisalt areneb Valgevene kohal väike osatsüklon, mis võtab suuna Venemaale ning selle vihmapilved võivad Kagu-Eestisse ulatuda. Päeval sajab kohati hoovihma. Läänekaare tuul on nõrk, päeval põhjarannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel kuni 13 kraadi, päeval kuni 20 kraadi.

Kolmapäeva ööks jääme madalrõhuala lääne-, päeval edelaserva. Öösel sajab kohati, päeval mitmel pool hoovihma, väiksem on sajuvõimalus Loode-Eestis. Puhub nõrk ja mõõdukas lääne- ning loodetuul. Õhutemperatuur on öösel kuni 13 kraadi, päeval kuni 21 kraadi.

Loomulikult huvitab paljusid, mis juhtub ilmarindel jaanipühade ajal. Facebookis uuriti Kiitsakult täna, kuidas siis ilmaga. „Vara veel öelda, kaks nädalat on aega,“ kostis ta.