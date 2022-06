Jaanipäev ukse ees. Ilmataat ei ole sel korral nii helde kui möödunud aastal, kuid on lootust kuivale jaanile

Esmaspäeval (13.06) saavutab teatava ülekaalu põhjapoolse madalrõhuala lõunaserv. Öö on olulise sajuta, kuid mõnel pool tekib udu, päev tuleb mandril vihmahoogudega, on äikeseoht. Puhub mõõdukas lääne- ja edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, päeval 15 kuni 21 kraadi.