Sünoptik: nädalalõpp võib tuua kuni 30-kraadise soojalaine

Kiitsaku sõnul annavad mudelid sama tulemust: nähtub, et nädala keskpaigas tugevneb Baltimaade kohal kõrgrõhkkond ja see avab väravad lõunast tunduvalt soojemale õhumassile, mis hakkab põhja poole levima.

Esmaspäeval valitseb Eestis veel madalrõhkkond, teatab riigi ilmateenistus. Kui ööl vastu esmaspäeva võib sadada kohati nii Põhja- kui ka Lõuna-Eestis hoovihma, siis päeval liiguvad sajuhood põhjast lõunasse üle maa. Õhutemperatuur on öösel 7–11 kraadi, päeval 15–21 kraadi.

Teisipäeval võib Valgevenest Venemaale liikuv madalarõhuala koos vihmasajuga ulatuda Kagu-Eestisse. Öösel sajab kohati hoovihma ning ka päeval ei pruugi sabinast pääseda. Õhutemperatuur on öösel 6–10, päeval 17–22 kraadi.

Nii kolmapäeva öö kui päev peaksid juba kuivemad olema. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 6–10, päeval 17–22 kraadi.

Neljapäeval kaklevad Eesti kohal Skandinaaviast Soome liikuv madalrõhu lohk ja edela poolt laienev kõrgrõhuhari. See tähendab, et Põhja-Eestis võib sadada hoovihma, samas lõuna poolt peale tungiv kõrgrõhuhari peaks tagama suuremas osas Eestis kuiva ja sooja jaaniõhtu. Õhutemperatuur on öösel 10–15, päeval 18–25 kraadi.