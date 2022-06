Põrgukuumus on vallutanud Eesti: ühes linnas mõõdeti koguni 32 kraadi sooja

Eile kerkis õhutemperatuur sel suvel esimest korda üle üle 30 kraadi. Täna tõusutrend jätkus. Ilmateenistusest märgiti, et õhutemperatuuri maksimum oli kõige kõrgem Valgas, kus mõõdeti 32 kraadi.

Terves riigis kehtib hetkel 1. taseme kuumahoitus, mis tõuseb peagi 2. tasemele.

Ilmaprognoosist nähtub, et ööl vastu homset on vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 15 kuni 20 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 28 kuni 32, rannikul paiguti 22 kraadi.

Sademeid on rohkem oodata alates teisipäevast. Tol päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7 m/s, äikese ajal on tugevate puhanguti oht. Õhutemperatuur on 28 kuni 32, meremõjuga rannikul ja sajuhoogude all kuni 22 kraadi.

Hoovihm ja äike kimbutavad ka kolmapäeval. „Juhime tähelepanu sellele, et äikesed on kohalikud. Kui ühes külas sähvib pikne ja sajab kõvasti vihma, siis samal ajal pisut eemal teises külas ei pruugi päeva jooksul tilkagi tulla. Äikeseoht on nii mandril kui ka saartel,“ öeldi ilmateenistusest.

Neljapäeval aga on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on kuni 31 kraadi.

Sünoptik Kairo Kiitsak on rääkinud, et esialgsetel andmetel kestab kuumalaine vähemalt juuli alguseni. „Jälgime jooksvalt prognoose.“

Eesti pole siinkohal sugugi erand, krõbedad temperatuurinäidud on üle Euroopa. Iltalehti kajastab, et Soomes mõõdeti selle suve rekord - Espoos oli sooja 31,2 kraadi.