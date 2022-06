KUUMABLOGI | Täna tuleb kõvasti äikest, rahetki võib sadada!

Täna on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Võimalik on rahe. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, õhtu poole põhjarannikul kagu- ja idatuul 4-10 m/s, äikese ajal on puhangud tugevad. Õhutemperatuur on 28..32, meremõjuga rannikul ja sajuhoogude all kuni 22°C.