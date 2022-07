Kuumalaine lahkub Eestist heitliku ilma saatel: riigi kesk- ja lääneosas on oodata äikesevihma

„Läänemerelt läheneb madalrõhulohk. Selle ees käib rünksajupilvede areng ja äikest on esinenud juba Vilsandi lähedal, Lääne-Lätis ja Lääne-Leedus,“ kirjeldas keskkonnaagentuur sotsiaalmeedias keskpäevast olukorda. „Külm front liigub aeglaselt ida poole. Pärastlõunal sajab saartel (õhtu poole ka mandri lääneservas) kohati äikesevihma. Sajuhood on kohati tugevad. Äikesepilvede all on tugevamate tuulepuhangute oht.“