FOTO | Jälle üks vesipüks: juba mitmendat päeva on Eestis märgata veepinnal tornaadosid

Keskkonnaagentuuri sõnul on vesipüks sisuliselt tornaado, mis areneb veepinna kohal. Enamasti on see keeris, mis on väga kitsas, kuid võib ka räbaldunud ja väga lai olla. Pöörlemist võib, kuid ei pruugi eemalt alati märgata. Kui selline keeris ei lasku maa- või veepinnani, nimetatakse seda lehterpilveks. Vesipüks ei koosne ainult õhust, vaid ka veest, mis on merepinnalt üles imetud.