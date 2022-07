VIDEO | Tartumaad tuuseldas tromb, puud kaardusid looka nagu vitsaraod. Suuremad õnnetusjuhtumid leidsid aset Lõuna-Eestis

12. juulil kell 17.14 teatati, et Kambja vallas Paali külas on torm murdnud neli puud talu sissesõiduteele ning rebinud eluhoonelt katuse, teises talus oli puu kukkunud kõrvalhoonele. Päästjad vabastasid tee puudest ja kontrollisid, et ei oleks ohtu inimeludele. Tuule oli lisaks murdnud ulatuslikult metsa. Kohal käis valla esindaja, et selgitada elanike edasine abivajadus.