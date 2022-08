NÄDALA ILMAPROGNOOS | Augusti algus toob paljudele halva üllatuse: vihma sajab viimase ajaga võrreldes rohkem

Ööl vastu homset on vähese pilvisusega ilm. Vastu hommikut Lõuna-Eestis pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama, Kagu-Eestis on äikeseoht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s, hommikuks pöördub idakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on 11 kuni 17 kraadi.

Esmaspäeval pilvisus kõikjal tiheneb. Vihmasadu laieneb üle mandri kirdesse, kohati on äikest ja sadu on tugev, sajuvõimalus on väiksem saartel ja looderannikul. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 5-11, puhanguti 14 m/s, pärastlõunal pöördub saartelt alates põhjakaarde ja nõrgeneb järk-järgult. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 18 kuni 22, Ida-Eestis 15 kuni 18°C.