ILMATEADE | Uus nädal toob suviselt sooja ilma, temperatuur kerkib kuni 28 kraadini

Algava nädala esmaspäev toob hoovihma võimaluse, temperatuurid ulatuvad öösel kuni 13 kraadini ning rannikul kuni 17 kraadini. Päeval on oodata 17-22 kraadi sooja.

Teisipäeval suureneb kõrgrõhuala mõju ka kõrgemates õhukihtides, kuid Ida-Eestis on päeval jätkuvalt üksikute vihmahoogude võimalus. Temperatuur püsib samal tasemel nagu esmaspäevalgi, päeval võivad soojakraadid ulatuda kuni 23 kraadini.

Kolmapäevast alates katab aga Läänemere ümbrust kõrgrõhuala, mis tagab sajuta ilma vähemalt reedeni, kuid võimalik, et ka nädala lõpuni. Tuul on nõrk ja õhutemperatuur on öösel alla 10 kraadi, rannikul veidi üle 15 kraadi. Päeval tuleb sooja üle 20 kraadi.