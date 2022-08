NÄDALA ILMAPROGNOOS | Suve viimane pühapäev hellitab sooja ja päikesega. Kooliaasta algus kostitab vihma ja jahedusega

Laupäeval ja pühapäeval võib küll esineda üksikuid kergeid vihmahooge, kuid päevad on see-eest kuumad: õhutemperatuur on 26–31 kraadi. Vaid rannikul on pisut jahedam, aga sedagi kitsal alal, sest tuul on üsna nõrk. Õhutemperatuur langeb öösiti 9–15 kraadini, rannikul jääb 20 ümbrusse.



Esmaspäeval läheneb Eestile madalrõhkkond. Öö on veel üsna selge ja suurema sajuta. Päeva peale arenevaist pilverünkadest tuleb kohati hoovihma, õhtu poole on sajuhooge juba laialdaselt. On äikeseoht. Tuul pöördub kirdesse ja põhja ning tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 15 kraadi ümber, päeval tõuseb 20–26, lõuna pool kuni 28 kraadini.



Teisipäev tuleb madalrõhkkond ühes vihmahoogude ja äikesega Eesti kohale ning päeval taandub tasapisi lõuna poole. Puhub võrdlemisi tugev põhja- ja kirdetuul. Õhumass on värskem, öösel langeb temperatuur 15 kraadi ümbrusse, päeval on 16–21 kraadi.



Kolmapäeval jääb eemalduva madalrõhkkonna järel sajuhooge lääne poolt alates harvemaks. Valitsevaks saab jahedam õhumass ning õhutemperatuur langeb öösel 10 kraadi ümbrusse, päeval tõuseb napilt 20 kraadi piirile. Puhub tugev kirde- ja põhjatuul.



Neljapäev ehk tarkusepäev ja reede on läänepoolse kõrg- ja idapoolse madalrõhuala piirimail vahetevahel sajuhoogudega. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul ja ilm on jahe. Kui öösel taevas selgineb, siis jahtub õhk sisemaal alla 5 kraadi, rannikul on mahedam, päevane temperatuur tõuseb päikeselistel tundidel veidi üle 15 kraadi, aga sajuhoogudes on jahedam.