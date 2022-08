Hüvasti, suvi? Juba täna kimbutas äikesevihm ja rahe, temperatuurinäit liigub allamäge

Keskkonnaagentuur vahendab, et täna eemaldus Venemaa kõrgrõhkkond järk-järgult ida poole ja Baltimaade kohale mahtus põhja-lõuna suunaline väheaktiivne madalrõhuvöönd. Lisaks hoovihmale on osasid piirkondi kimbutanud äike, tugevad tuuleiilid ning ka rahe.

Samas oli osades kohtades veel väga palav. Näiteks Kundas mõõdeti rekordiliselt 32,3 kraadi.

Ilmaprognoosis seisab, et ööl vastu homsest võib hoovihma sadada ja äikest olla. Paiguti tekib udu. Puhub idakaare tuul 2-7, hommikul saartel ja põhjarannikul kirdetuul kuni 10, puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 13 kuni 18, rannikul kuni 21 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9, saartel ja põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on 19 kuni 25, Lõuna-Eestis kuni 28 kraadi.

Ülehomme päeval aga on sooja märgatavalt vähem, täpsemalt 17 kuni 21 kraadi, sajupilvede all 15 kraadi ümber. On oodata vihmahooge ning ka äikest.

Sarnased ilmaolud jätkuvad ka kolmapäeval ja neljapäeval. Näiteks neljapäeva päeval on muutliku pilvisuse ja vihmahoogudega ilm. Puhub põhjakaare tuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on kõigest 11 kuni 15 kraadi.

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutas mõne päeva eest Facebookis, et vaid mõned südasuviselt soojad päevad olidki jäänud. „Järgmise nädala jooksul on oodata olulist jahenemist,“ viitas ta. „Pärast jahedamate õhumasside saabumist jäävad päevamaksimumid 20 kraadist oluliselt madalamale ja öised miinimumid võivad langeda 5 kraadini või isegi madalamale. Nii et tasub joped valmis panna.“

Ta lisas siiski, et kui septembrikuu esimene dekaad tuleb jahedam, ei tähenda see, et kogu kuu on jahe. Tema sõnutsi peaks ka sooja tulema. „Pikemad mudelprognoosid annavad ka lootust, vähemalt praeguste andmete kohaselt.“