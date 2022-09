FOTOD | Imeline tabamus: vikerkaared on tegelikult ringi kujuga

Paljud võivad arvata, et vikerkaar on, nagu nimigi viitab, kaare kujuga. Tegelikult aga on vikerkaar hoopis ring – mida kõrgemal on vaatleja, seda suurem osa ringist on talle nähtav. Seetõttu ongi võimalik näiteks drooni abiga või lennukiaknast näha vikerkaare valgusemängu täisformaadis.