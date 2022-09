ILMATEADE | Ongi suvega kõik: järgmine nädal toob külma ja vihma

Öö on tuulisema ilmaga enamasti plusspoolel, maapinna lähedal aga langeb temperatuur ikka null kraadi ümbrusse, päeval tõuseb õhutemperatuur 15 kuni 16 kraadini, idapoolsetes maakondades jääb pilvise taeva all ja hoogsadudes 11 kuni 12 kraadi piiresse.



Esmaspäeval saavutab kõrgrõhuala suurema ülekaalu. Öö on laialdaselt selge taevaga ja kuiv, vaid rannikul on üksikute vihmarabinate võimalus. Päev tuleb pilvisem, aga vaid üksikute vihmasabinatega. Õhutemperatuur langeb öösel laialdaselt 5 kraadist madalamale, päeval tõuseb 11 kuni 15 kraadini. Loode- ja põhjatuul nõrgeneb.



Teisipäeval tuleb kõrgrõhkkond Läänemere kohale ja hoiab meie ilma laialdaselt sajuta. Aga kõrgemates õhukihtides tuleb loodevoolus pisut mahedam õhumass ja selle muutusega kaasnevad ka pilvelaamad. Suuremat sadu need ei anna, vaid üksik sabin vihma võib tulla. Pilvisemal ööl jäävad termomeetrinäidud põhjapoolsetes maakondades üle 5 kraadi, Lõuna-Eestis võib ikka paar-kolm kraadi jahedam olla, päeval tõusevad 12 kuni 17 kraadini.



Kolmapäeval liigub Soomest madalrõhulohk üle Eesti ja kannab üle taeva pilvi, vihmahooge on põhiliselt Eesti idatiivas. Tuul tugevneb, puhub öösel läänekaarest, päeval pöördub põhjakaarde. Öised miinimumid jäävad vahemikku 5 kuni 10 kraadi, päevased maksimumid 11 kuni 15 kraadi.



Neljapäeval tugevneb uuesti kõrgrõhkkonna mõju ja saju võimalus on väiksem. Tuul nõrgeneb, pöördub uuesti põhjakaarde ja ilm on taas kõledam. Öine õhutemperatuur langeb 3 kuni 7 kraadini, päeval on 12 kuni 15 kraadi.



Reedel on kõrgrõhuvööndi mõjul suurema sajuta ja rahulik. Öö on ikka jahe, päeval vahetub õhumass mahedama vastu ja õhusoe kerkib 13 kuni 18 kraadi.