Kõleda sügisilmaga ei pea veel püsivalt harjuma. Kairo Kiitsak: järgmisel nädalal on oodata muutust

Näiteks täna kostitas ilmataat hoovihmaga ning õhutemperatuur oli 10-15 kraadi. Ööl vastu homset langeb temperatuur kohati paari kraadini.

Sünoptik Kairo Kiitsak nentis, et temperatuuri üleminek on olnud väga järsk. „Arvestades, et alles augusti lõpus oli üle 30 kraadi sooja. Praegu on ilm pikaajalise keskmisega võrreldes tunduvalt jahedam. Põhjavoolus jätkub võimsa kõrgrõhkkonna serva mööda külma õhu juurdevool otse Põhja-Jäämerelt.“

Isegi viimaste aastate puhul on olemas näide, kus juba septembris lund sadas. 2019. aasta 24. septembril registreeriti lumesadu Jõhvis.

„Lörtsi ja lund on veel vara soovida. Hallaoht püsib aga nädal aega veel kindlasti,“ sõnas Kiitsak käesoleva sügise alguse kohta. Ilmateenistuse prognoosis seisab, et ööl vastu kolmapäeva ja ööl vastu neljapäeva võib temperatuur langeda null kraadi kanti. Päevasel ajal on lähipäevil 10-17 kraadi.

„Praegused mudelarvutused on seda meelt, et järgmisel nädalal on oodata muutust üldises õhuringluses ja sellest tulenevalt hakkavad termomeetrinäidud kraad kraadi haaval taas tõusma,“ sõnas Kiitsak. „Kuu teine dekaad toob vähemalt 15-20 kraadi sooja,“ viitas ta.