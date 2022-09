ILMATEADE | Haara vihmavari! Ka järgmine nädal toob mitmel pool sajuhood

Tuul pöördub põhjakaarde ja tugevneb, Virumaal ulatuvad loode- ja põhjatuule puhangud 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 3 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi, päeval on 12 kuni 15 kraadi.



Teisipäeval suundub madalrõhkkond edasi Venemaa põhjaalade kohale. Meie jääme selle kagusse edelaserva. Puhub mõõdukas põhja- ja loodetuul. Öösel on üksikuid vihmahooge, päeval arvukamalt, kuid sajuhulk on väike. Õhutemperatuur on öösel 3 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi, päeval on 11 kuni 14 kraadi.



Kolmapäeval laieneb Lõuna-Skandinaaviast üle Läänemere lõunaosa kõrgrõhuhari. Kergeid vihmahooge on üksikuis paigus. Põhja- ja loodetuul nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb öösel 2 kuni 7 kraadini, rannikul on sooja kuni 11 kraadi, päeval 9 kuni 13 kraadi.



Neljapäeval laieneb Poola kohal olev kõrgrõhuala üle Baltimaade, kuid juba läheneb Skandinaavia keskosast meile madalrõhulohk. Öö on sajuta, kuid päeval sajab mitmel pool hoovihma, sajuvõimalus on väike Lõuna-Eestis. Tuul pöördub edelasse. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 7 kraadini, rannikul on kuni 10 kraadi päeval 10 kuni 15 kraadi.



Reedeks jääb tänastel andmetel kõrgrõhuala ülekaalu ja takistab madalrõhulohu süvenemist meie aladel, seetõttu on hoovihma võimalus kohatine. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 9 kraadini, rannikul on kuni 12 kraadi päeval 13 kuni 16 kraadi.