ILMATEADE | Algav nädal toob endaga kaasa vihma ja külma

Riigi Ilmateenistuse andmetel on laupäeval öö olulise sajuta, kuid mitmel pool tekib udu, mis püsib kohati ka hommikul. Päeval võib tulla vähest vihma. Tuul on nõrk ning õhutemperatuur tõuseb päeval kuni 15 kraadini.

Pühapäeva öösel on üsna jahe ja olulise sajuta, temperatuurinäit on öösel -1 kuni 7 kraadi. Päeval lähenevad nii lääne kui ka ida poolt madalrõhualad, kuid sügavale Eestisse need ei jõua. Päeval tiheneb pilvisus ja mõnel pool sajab vihma, Kirde-Eestisse võivad õhtul ulatuda tihedamad vihmapilved. Temperatuur jääb 10-14 kraadi vahele.