FOTOD | Eestit väisanud äike tuuseldas katuseid ja võttis elektri tuhandetelt majapidamistelt

Pühapäeva õhtul pisut enne keskööd andis riiklik ilmateenistus esimese taseme tormihoiatuse kogu Eestis. See tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik.

Hoiatati, et Eestis on edelatuul puhanguti 17, saartel ja rannikul 14, puhanguti 22 m/s, hommikuks pöördub läände.

Elektrilevi katkestuste kaart näitas südaöö paiku, et üle Eesti on elektrita üle 4000 majapidamise. Suurem osa neist – pea 3000 – on Harju-, Rapla- ja Läänemaal.