NÄDALA ILMAPROGNOOS | Uus nädal toob sügisvihma ja tugevat tuult. Mõnes kohas võib näha lörtsi

Ilmateenistuse andmetel on pühapäev üle Eesti väga tuuline – puhub loodetuul, kuid päeva peale tuul nõrgeneb. Peamiselt on päev sajuta, kuid Virumaal võib üksikuid sajuhooge ette tulla. Päeval jääb temperatuur 4-9 kraadi vahele, öösel on termomeetrinäit kuni 6 kraadi.

Uus nädal algab peamiselt selge ilmaga, kuid õhutemperatuur võib esmaspäeva öösel langeda kuni -2 kraadini. Päeval merelt läheneva madalrõhulohu eel tõmbub taevas aegamisi pilve ning õhtu poole sajab Lääne-Eestis kohati vihma. Päevane õhutemperatuur on 4-10 kraadi.

Teisipäeva öösel eemaldub madalrõhulohk itta koos vihmahoogudega, Eesti idaservas võib lisaks vihmale ka lörtsi tulla. Pilvise taeva all on öine õhutemperatuur 3-9 kraadi, kuid Ida-Eestis võib temperatuur ka nullini langeda. Päev on enamasti pilvine ning võib ka vihma tulla, õhutemperatuur on kuni 11 kraadi.

Nädala keskel on tuul nõrk ja muutliku suunaga, päeval läheneb merelt uus madalrõhulohk, millega seotud vihmapilved liiguvad merelt mandrile. Õhutemperatuur on päeval kuni 10 kraadi. Neljapäeval liigub madalrõhulohk üle Eesti kirde suunas, öösel sajab mitmel pool vihma. Päeval püsib mandril taevas pilvine ning võib ka vihma tulla. Öösel on õhutemperatuur 5-9 kraadi, päeval kuni 11 kraadi.

Reedel on ilm pilvine. Pärastlõunal jõuab vihm Lääne-Eesti saartele ja õhtuks mandri lääneserva. Lõunakaare tuul on mõõdukas, saartel ja läänerannikul aga tugev. Päeval on oodata 7-10 kraadi sooja.

Laupäeval on üksikute selgimistega ilm, mõnel pool sajab vihma. Lõunakaare tuul nõrgeneb ja päeval on juba nõrk muutliku suunaga tuul. Öösel on oodata 3-9 kraadi, päeval on õhutemperatuur 5-10 kraadi.