Kairo Kiitsak: nädalavahetusel saab juba suusad ja kelgud välja võtta

Nagu esimesel lumel ikka kombeks, on ka tänavu autoklaasidelt maha pühitud valgest vaibast päevaks järel vaid märg muru ja ohtralt lompe. Nii jätkub see veel mõningat aega, teab öelda sünoptik Kairo Kiitsak .

Kaua veel eestimaalased ootama peavad, et saaks rõõmustada maas püsiva lumevaiba üle?

„Kindlalt on veel vara öelda, aga olen veendunud, et enam kui nädal aega ikka,“ sõnas Kiitsak praegustele prognoosidele tuginedes.

See ei tähenda aga, et seni ei saaks juba lumiseid talverõõme nautida.

„Mõnel pool on maapind juba õrnalt valge, aga olulist lumelisa on oodata juba järgnevatel päevadel, eriti laupäeval ja pühapäeval – siis on oodata tihedamat sadu. Saab juba kelgud ja suusad ka välja võtta,“ lubas sünoptik talvenautijate rõõmuks.