Selget taevast kaua ei jagu. Homme on oodata tuisku ja rohkelt lund

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutas sotsiaalmeedias, et taevas on mitmel pool selginenud ja õhutemperatuur langeb. Selget taevast ei jagu aga kauaks, sest Lätist lähenevad juba uued pilved, mis liiguvad põhja poole. „Liivi lahe ümbruses ja Lääne-Eesti saartel sajab ka lund. Hommikul muutub lumesadu Lõuna-Eestist alates laialdasemaks ja laieneb aegamisi põhja suunas.“

Ilmateenistuse prognoosis seisab, et homme päeval sajab mitmel pool Eestis kerget lund, kohati tuiskab. Pärastlõunal on selgimisi ilm ning sajuvõimalus väheneb. Puhub kagu- ja idatuul 5-12, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 17 m/s, pärastlõunal nõrgeneb järk-järgult. Õhutemperatuur on -4 kuni -7, saartel 0 kuni -4 kraadi. Teed on libedad.

Ööl vastu teisipäeva on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab kerget lund. Puhub idakaare tuul 3-8, saartel ja rannikul kagutuul kuni 10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni -8, saartel 0 kuni -4 kraadi. Teisipäeva päeval on oodata nii lund kui lörtsi. Temperatuur langeb kuni viie miinuskraadini. Sarnased on ilmaolud ka kolmapäeval ja neljapäeval.

Hommikuse seisuga oli kõige lumisem Lõuna-Eestis ja Saaremaal. Lumekihi paksus oli kohati 12-13 sentimeetrit.

Lumised ilmaolud on ka Soomes ja Rootsis. Aftonbladet kirjutas, et Rootsis võib ette tulla ka elektrikatkestusi ning häireid ühistranspordi töös. Seal näitab prognoos, et sadu muutub tihedamaks taas ööl vastu esmaspäeva.