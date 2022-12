Pakane näpistab! Sel nädalal on oodata kuni 18 külmakraadi

Ilmateenistuse prognoosis seisab, et praegu püsib kõrgrõhuala Venemaa kohal ja selle lääneserv katab Läänemere ümbrust. Täna on mandril üksikuis paigus oodata veidi lund, saartel ka veidi lörtsi ja vihma. Ida- ja kagutuul on sisemaal nõrk, rannikualadel mõõdukas. Õhutemperatuur on 0 kuni –3, saartel aga võib kerkida 3 kraadini.

Teisipäeval on pehme talveilm, taevas jääb laialdaselt pilviseks. Öösel on sajuhooge hõredalt, päeval aga jõuab Kagu-Eestisse niiskem õhumass. Lumepilved liiguvad edasi põhja-loode suunas ja laienevad õhtuks üle maa, saartel tuleb ka lörtsi ja vihma. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on päevasel ajal 0 kuni –2 kraadi, saartel aga kohati plussis (kuni 3 kraadi).

Kolmapäeva öösel lisandub lund, saartele ka lörtsi ja vihma. Päeval on sadusid vähem. Põhiliselt sajab Eesti idaosas kerget lund ning saartel lörtsi ja vihma. Idakaare tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul mandril –1 kuni –5, saartel võib kerkida ka 2 kraadi kanti.

Nädala teises pooles aga läheb tunduvalt jahedamaks. Skandinaavia ja Soome kohale moodustub kõrgrõhuala, mis ulatub servaga Eesti kohale, kandes meile Venemaalt külma õhku juurde.

Ööl vastu neljapäeva sajab kohati vähest lund, saartel ka lörtsi. Puhub kagu- ja idatuul, põhjarannikul lõunakaare tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on –3 kuni –9, kohati –12; saartel –2 ja 1 kraadi vahel. Päevasel ajal on temperatuur –1 kuni –7 kraadi, saarte rannikul aga veidi üle nulli.

Reede tuleb kõrgrõhkkonna servas selgema taevaga ja külmem. Ilm on sajuta, aga lõuna poolt suureneva madalrõhuala surve tõttu tugevneb idakaare tuul. Ööl vastu reedet võib temperatuur langeda Ida-Eestis kuni 18 miinuskraadini. Sama näitaja Lääne-Eestis on 12 külmakraadi. Saarte rannikul võib temperatuur jääda aga 0 kraadi kanti. Päevasel ajal on õhutemperatuur –7 kuni –12, saartel –2 kuni –6 kraadi.