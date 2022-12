Lumetrall ei lõppe. Oodata on intensiivseid lume- ja lörtsihooge

Sünoptnik Kairo Kiitsak kirjutas Facebookis, et lumetormi tõenäosus on jätkuvalt suur. Prognoositav lumehulk kahe ööpäevaga on 20–30 cm.

Täna on Eestis pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab mitmel pool lund, saartel ka lörtsi, õhtuks sajuvõimalus väheneb. Kohati on pinnatuisku ja udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on Kesk- ja Ida-Eestis -5 kuni -11, Lääne-Eestis -1 kuni -5, saarte rannikul kuni +1 kraadi.

Öösel on samuti pilves selgimistega ilm. Saartel ja rannikualadel sajab vähest lund. Kohati on udu. Puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 2 kuni 8, läänerannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -7 kuni -12, saartel ja läänerannikul -1 kuni -6 kraadi.

Pühapäeval on pilves selgimistega ilm. Üksikutes kohtades sajab kerget lund. Puhub idakaare tuul 3–9 m/s, õhtul tugevneb rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni -9, saartel kuni -1 kraadi.

Pühapäeva öösel vastu esmaspäeva on peamiselt pilves ilm. Kagu-Eestis hakkab lund sadama ja tuiskama, hommikuks muutub sadu laialdaseks. Kirdetuul tugevneb 7–11, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10–15, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni-9 kraadi.

Esmaspäeval on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, sadu on mitmel pool tugev. Puhub kirdetuul 8–13, puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul 14–19, puhanguti kuni 26 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni -8 kraadi. Oodata on lumetormi, valmis tuleb olla pigem hullemaks.

Ööl vastu teisipäeva algab kirdetuule tugevnemine, päeval on puhangute oht kuni 20 m/s, rannikul üle 25 m/s. Tihe lumesadu ja tuisk laienevad üle maa, tõenäoliselt lisandub 10 cm, kohati kuni 20 cm lund. Tiheda saju, tugeva tuule ja tuisu tõttu muutuvad liiklustingimused väga halvaks. Õhutemperatuur on -4 kuni -9 kraadi.

Teisipäeval on pilves selgimistega ilm. Vahetevahel sajab lund, on pinnatuisku. Puhub idakaare tuul 3–9, saartel kirde- ja põhjatuul kuni 12, puhanguti 16 m/s, õhtu poole nõrgeneb veidi ja pöördub järk-järgult läänekaarde. Õhutemperatuur on -4 kuni -9 kraadi, pärastlõunal langeb.