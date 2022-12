VIDEO | Sünoptik Kairo Kiitsak räägib, milline ilm ootab Eestit lähipäevil: valmis peab olema hullemaks

Täna on rohke lumesaju ja tuisu tõttu saartel tuhanded inimesed endiselt elektrita, tugev sadu on murdnud puid, mille tagajärjel on ka liiklus häiritud. Pühapäeva hommikul on teekatted mandri põhi- ja tugimaanteedel soolaniisked või sõidujälgede vahel lumised, saartel lumised. Väiksema liikluskoormusega teedel on kinnisõidetud lund.