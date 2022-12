FOTOD | Tallinna linnavalitsuse esine kõnnitee on piinliku hoolega puhastatud, mujal linnas võimutsevad hanged

On aga üks paik, kui Tallinna linnavalitsus on kõigiti oma ülesannete kõrgusel: see on Kaarli puiestee lõik, mis jääb Roosikrantsi tänava ja Pärnu maantee vahele. Ilmselt pole juhus, et just selle tänavajupi peal asuvad Tallinna linnavalitsuse tööruumid.