Ilm läheb külmaks, aga kas jõulud tulevad valged? Vastab sünoptik

Ilmateenistus väljastas täna hilisõhtuks, saabuvaks ööks ja homme hommikuks oranži ehk teise taseme hoiatuse, mis tähendab, et ilm on ohtlik ja esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Sünoptik Taimi Paljak ütles Delfile, et tõsisema hoiatuse tingis alates täna hilisõhtust algav õhutemperatuuri väga kiire langus üle Eesti.

„Teed on kõikjal märjad ning see õhutemperatuuri langus on ikka väga kiire,“ hoiatas Paljak. „Hoiatust andes arvestasime ka seda väga tihedat sõiduaega – jõulude eel ja ajal on liiklust tavapärasest oluliselt rohkem. Kui jätta sõidud tänase hilisõhtu või ka homse varahommiku peale, siis teed neis paigus, kus liivatada ja soolatada ei jõuta, muutuvad ikka väga libedaks. Just see väga kiire ja järsk muutus on see, mis on tinginud oranži hoiatustaseme.“