Värske ilmaprognoos: lumesadu jõuluõhtul oodata ei tasu

Keskkonnaagentuuri Facebooki lehel märgitakse, et päike on välja tulnud ning jagatakse ilusat vaadet, mis avaneb kosmosest.

Ööl vastu homset on nii selget taevast kui ka madalaid pilvelaamu, ent ilm on olulise sajuta. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, öö hakul rannikul puhanguti 11 m/s, hommikul pöördub lõunasse. Õhutemperatuur on -4 kuni -10, kohati kuni -13 kraadi, meremõjuga rannikul -3 kuni +1 kraadi.