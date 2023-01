Muutus ilmaprognoosis: algava nädala lõpp võib tuua kuni 25 miinuskraadi

Kui veel paar päeva tagasi ütles ilmateenistuse sünoptiku Kairo Kiitsaku pikaajaline prognoos, et uue aasta algus toob Eestisse soojalaine - mudelarvutuste järgi kuni 8 soojakraadi - , siis viimaste andmete järgi selgub, et Põhja-Venemaa külmapesa võib selle prognoosi tühistada.

„4-5 päeva on veel jäänud, aga ilmamudelid on hakanud ühist keelt otsima ja kuvavad üha krõbedamaid numbreid selle nädala lõpuks isegi alla -25 kraadi,“ teatas Kiitsak ühismeedias. „Külm otse Venemaalt.“

Kiitsak selgitas reedel, kuidas soe ja külm Eesti kohal põrkuvad. „Venemaa kohal on korralik külmapesa, nagu on temperatuuriandmetest näha, ja sealt kaudu püüab külm õhk end Baltimaadeni välja vingerdada,“ rääkis ta. „Vastukaaluks üritab aga soojem õhk, mida juhitakse Põhja-Atlandilt Läänemere äärde, muskleid näidata ja seda takistada. Meie aladel pannakse paika jõududevahekord.“

„Ansambelennustustest on näha, et temperatuur tahab võtta uuesti suuna languse poole, aga nagu mainitud, püüab soe anda endast kõik, et seda pidurdada. Pärast praegust soojalainet, mis meil on, läheb taas külmemaks, aga nagu öeldud, järgneb sellele suurem võitlus,“ lisas Kiitsak.