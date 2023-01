Pakane paugub! Sünoptik: nädalavahetusel tuleb kuni 25 kraadi külma

Ilmateenistuse juhtivsünoptik Taimi Paljak ütles, et kõige krõbedamat külma – kuni –25 kraadi – on oodata eelkõige Eesti idapoolses osas ehk Virumaal ja Jõgevamaal, kuid ka Lõuna-Eesti maakondades. Mujal on temperatuurinäit veidi leebem. „Läänepool võib –20 kraadi ümbrusesse ja natuke alla ka langeda, Kesk-Eestis just ööl vastu laupäeva,“ ütles ta.