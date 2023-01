FOTOD | Tugev lumesadu põhjustab liikluses segadust. Elektrita on tuhanded kliendid

Riigiteed Kesk-, Põhja-, Ida- ja kohati ka Lääne-Eestis lumised, teedel esineb ka tuisuvaalusid. Transpordiamet soovitab juhtidel oma sõidud hoolikalt läbi mõelda ja võimaluse korral need edasi lükata, kuna teeolud on keerulised.

Tihedas sajus on nähtavus piiratud ja liiklustingimused halvad. Kõrvalmaanteedel võib esineda tuisuvaalusid ja teed on raskesti läbitavad. Sõidukiirused on ka põhimaanteedel raskete olude tõttu tavapärasest palju madalamad ning arvestada tuleb oluliselt suurema ajakuluga.

Lõuna pool Eestis on teekatted sõiduradade vahel lumised ja kohati ka jäised. Lõuna-Eestis tugevneb hommikul edela- ja läänetuul puhanguti 15–20 m/s, Liivi lahe ääres puhanguti kuni 23 m/s. Puhangute piirkondades võib teedele langeda puid ja oksi.

Politsei sõnul on täna plekimõlkimistest liikluses tunnetuslikult veidi rohkem teada antud, aga tõsisemaid avariisid on olnud vaid üks. Rae vallas liikus sõiduauto Hyndai kell 8.58 mööda Vana-Tartu maanteed ja kaotas juhitavuse. Toimus kokkupõrge vastu liikuva Audiga. Sündmuskohalt toimetas kiirabi haiglasse nii Audit juhtinud naise ja kui ka Hyndaid juhtinud mehe.

Transpordiamet soovitab praeguste ilmaoludega liiklemist vältida. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik. Tuisusel maanteel liigeldes tuleb hoida ohutut pikivahet ning vältida möödasõite. Tee- ja sõiduolusid saab jälgida portaalist Tarktee.ee.

Peamiseks probleemiks saab hoopis libedus Vladimir Svet, Tallinna abilinnapea Lumesadu algas kella 1 paiku öösel, suurem sadu kell 4. Siis hakkas lepingupartneri hooldustsükkel, mille raames pidid nad ära sahatama kõik sõidu-, ja kõniteed ning ühistranspordi peatused. See tsükkel on hetkel (kl12) lõppemas. On näha, et suur osa maha sadanud lumest on jõudnud ära sulada. Lepingupartnerid alustasid tööd üldiselt õigeaegselt. Väiksemat sorti pretentsioone oli, nende kallal tehakse tööd. Peamine probleem ei ole lumi, vaid libedus, sest kõik mis on sadanud ja sulamas, muutub jääks. Paneme hooldajatele südamele, et libedusetõrje peab olema lähiajal peamine ülesanne. See tähendab ohtralt killustiku kasutamist. Kui temperatuur kõigub, tuleb seda lisada. Kui on vähegi võimalik ära sahata, tuleb teha seda ja kui ei jõua sahatada rentslisse, siis kasvõi teeserva. Mida vähem sulavat lund kõnnitee peale jääb, seda lihtsam on edaspidi libedusetõrje. Linna kõik magistraalid on hooldatud. Aeglaselmalt läheb kvartalisiseste teedega, kuhu, nagu tavaliselt on lepingupartneriltel keerulisem jõuda

Sadu on põhjustanud mitmel pool Eestis elektrikatkestusi. Kõige ulatuslikumad rikked on Harjumaal, kus on hommikuse seisuga elektrita ca 2600 klienti. Suur lumekogus puudel muudab oksad raskeks ning need murduvad ja tekitavad palju rikkeid. Suur klientide arv on tingitud sellest, et rikked on tiheasustusega piirkondades nagu Kuusalu, Rae ja Anija vallad.