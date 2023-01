Nädalavahetusel on oodata krõbedat pakast. Temperatuur võib langeda alla -20 kraadi

Ilm on sajuta. Sisemaal on tuul mõõdukas, saartel ja läänerannikul on kagutuul tugev. Õhutemperatuur on öösel saartel -7 kraadist saartel -13 kuni -18 kraadini mandril, selgema taeva korral langeb alla -20 kraadi, päeval on -5 kuni -7 kraadist saartel -10 kuni -15 kraadini mandril, seisab ilmateenistuse nädalaprognoosis.



Pühapäeval püsib kõrgrõhkkonna ülekaal ja suuremat sadu ei tule. Kuid lääne poolt muutub madalrõhkkonna surve jõuliseks ja jätkub lõuna- ja kagutuule tugevnemine. Õhutemperatuurifoon oluliselt ei muutu, öö on ikka krõbeda külmaga, päeval termomeetrinäidud veidi tõusevad, saartel ja läänerannikul 0 kuni -5 kraadini, mandril -6 kuni -12 kraadini, aga tugevneva tuule tõttu on külmatunne ikka suur.



Esmaspäeval jätkub kõrg- ja madalrõhkkonna vastasseis ning tuul püsib väga tugevana. Lääne-Eestisse jõuab ka öösel lumepilvi, mis päeva peale üle mandri laienevad. Külm tõmbub pisut tagasi, aga väga tugeva kagutuule tõttu on ilm väga kõle. Öised miinimumid jäävad saartel ja läänerannikul -5 kraadi lähedale, mandril on -7 kuni -12 kraadi, päeval 0 kuni -3 kraadist saartel -4 kuni -9 kraadini mandril.



Teisipäeval kandub madalrõhkkonna serva mööda meile pehmem ja niiskem õhumass. Puhub tugev kagutuul. Aeg-ajalt sajab lund, Lääne-Eestis ka lörtsi, sekka vihma. Õhutemperatuur on mandril -3 kuni -8 kraadi, saartel -2 kuni 1. Päeval sajab Eesti idaservas veel lund, mujal lörtsi ja vihma. Tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öö hakul 0 kuni -6, hommikuks tõuseb laialdaselt üle 0 kraadi, päeval on -1 kuni 3 kraadi piires.



Kolmapäevaks toob uus madalrõhulohk saju - Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma, ida pool lund. Kagu- ja lõunatuul päeva peale taas tugevneb. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -2 kuni 3 kraadi.



Neljapäev ja reedel jääme madalrõhkkonna serva mööda üle maa liikuvate sajupilvede teele, millest tuleb põhiliselt lörtsi ja vihma. Lõunakaare tuul on ajuti tugev. Õhutemperatuur on enamasti üle 0 kraadi, öösiti aga veidi alla nulli.