Eile langes õhutemperatuur kohati -25 kraadini, nädalavahetuse pakane hakkab raugema

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutas eile õhtul Facebookis, et Kagu-Eestis langes õhutemperatuur kohati -23 kraadini. Peipsiääre vallas Praaga külas mõõdeti öösel kell 4 temperatuuriks -25 kraadi.

Täna pilvisus hõreneb. Saartel sajab kohati lund, on pinnatuisku. Puhub kagutuul 3–9, saartel ja läänerannikul 7–12 puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on -7 kuni -15, kohati saarte rannikul -5 kraadi.

Transpordiameti teatel on täna varahommikul teekatted valdavalt kuivad. Kõrvalmaanteed ja väiksema liikluskoormusega teed on lumised.

Kõige külmem on praegu Setomaal, kus õhutemperatuur on -22,9 kraadi. Kõige soojemat õhutemperatuuri lubatakse Saaremaale, kus on -5 kraadi.