Lätile sarnased üleujutused pole Eestis välistatud, neid on olnud varemgi

Eelmisel nädalal tabasid Läti linna Jēkabpilsi suured üleujutused, sest Daugava jõel on veetase tõusnud ohtlikult kõrgele ja linna kaitsev tamm ähvardas kokku variseda. Eilse seisuga oli olukord Jēkabpilsis endiselt pingeline ja veetase Daugava jões kõrge, aga jää ei olnud liikunud. Nüüdseks on veetase vaikselt alanema hakanud.

Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja Jana Põldnurk sõnas, et sarnaseid üleujutusi võiks näha ka Eestis, kui tingimused oleks samad mis Lätis. Põldnurk selgitas, et Läti üleujutuse põhjustas mitme asjaolu kokkulangemine. „Aasta alguses oli väga soe ja sadas ka vihma, samal ajal oli ka väga palju lund. See tõstis jõgede veetasemed kõrgeks ja pani ka jää liikuma,“ ütles Põldnurk. Siis aga läks jälle külmaks, jõgedesse tekkis lobjakas, mis tekitas jääummistusi, ja veetase jälle tõusis. „Jah, sarnased tingimused võiksid üleujutusi põhjustada ka Eestis,“ ütles Põldnurk.