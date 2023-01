Transpordiamet hoiatab: maanteed on kohati jäised ja lumised

Lääne- ja Põhja-Eestis on teekatted valdavalt küll soolaniisked, kuid mitmel pool sõiduradade või -jälgede vahel lumised. Üle Eesti on paiguti udu ja teepindadel härmatist. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1..-6 kraadi, selgema taeva korral kuni -8 kraadi.