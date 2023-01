Sünoptik peatsetest oludest: väga märg lörts ja lumi, mis kleepub igale poole külge

Laupäeva öösel kõrgrõhuhari eemaldub ja Norra rannikule läheneva madalrõhkkonna serv laieneb üle Skandinaavia ja Läänemere, seisab ilmateenistuse prognoosis. Edela- ja lõunatuul paisub päeval tugevaks, puhanguid on 13, rannikul 18 m/s. Õhtu poole jõuavad sajupilved saartele ja laienevad kiiresti mandrile, sajab nii lund ja lörtsi, mõne tihedama sajupilve all võib ka tuisata. Saartel sajab hilisõhtul ka vihma ja suureneb jäiteoht. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -7, saartel vastu Läänemerd 0 kraadi ümber, päeval on 0 kuni -4 kraadi, Lääne-Eestis tõuseb 2 kraadini.



Pühapäeva öö hakul liigub üle Eesti madalrõhulohk. Sajab lund ja lörtsi, läänepoolsetes maakondades sekka ka vihma, on jäiteoht. Pärast keskööd on sajuhooge veel Lõuna-Eestis ja hommikuks eemalduvad needki piiri taha. Päeval on üksikuid nõrku sajuhooge enamasti Eesti lõuna- ja idaservas ning sadada võib nii lörtsi kui vihma. Tugev tuul puhub edelast ja läänest. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni 2, enne keskööd Eesti idaservas 0 kraadi, päeval -1 kuni 3 kraadi.



Esmaspäeval liigub üle Skandinaavia keskosa Soome poole uus ja väga aktiivne madalrõhkkond, mis tõstab Läänemere ääres lõuna- ja edelatuule väga jõuliseks. Puhanguid on sisemaal üle 15, rannikul öösel üle 20 m/s. Jääme madalrõhkkonna soojemasse lõunapoolsesse ossa ning õhutemperatuur püsib plusspoolel, üksnes öö hakul võib idapoolsetes maakondades olla napilt alla 0 kraadi. Sajab rohkelt lörtsi, alla võib tulla üle 10 sentimeetri rasket märga lund. Vihma sajab sekka enamasti Lääne-Eestis, õhtu poole ka kaugemal sisemaal.