ILMATEADE | Uus nädal algab sajuta, ent teises pooles tuleb lörtsi ja lund

Eeloleval ööl on pilves selgimistega olulise sajuta ilm, kohati on udu. Puhub edela- ja läänetuul, saartel hommikul ka loodetuul 5-11, põhjarannikul puhanguti kuni 17 m/s, kuid pärast keskööd nõrgeneb järk-järgult. Õhutemperatuur on -1 kuni 3 kraadi. Teedel on kohati libedust!

Esmaspäeval liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjatipu Valgele merele. Meil selle edelaservas on olulise sajuta ilm. Tuul pöördub edelast loodesse ja on jätkuvalt tugev. Päeval on õhutemperatuur 2 kuni 6 kraadi.

Madalrõhkkond kaugeneb teisipäeval ja päeval jõuab Skandinaaviast meile kõrgrõhuhari. Ilm püsib endiselt sajuta. Loodetuul on öösel tugev, päevaks aga nõrgeneb ja pöördub läände. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni 2 kraadi, päeval kuni 4 kraadi.

Kolmapäeva öösel on kord taas kõrgrõhuharja käes, mis päeva jooksul eemaldub aeglaselt lõuna poole. Öö on sajuta, päeval suureneb saartel ja rannikualadel vihma ja lörtsi võimalus. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel Ida-Eestis -7 ja -11 kraadi vahel, Lääne-Eestis on -6 kuni 0 kraadi. Päeval tõuseb temperatuur kuni 2 kraadini.

Neljapäeval laieneb Norra merelt meile madalrõhuala serv. Mitmel pool sajab – Lääne-Eestis enamasti lörtsi ja vihma, Ida-Eestis lörtsi ja lund. Puhub mõõdukas edelatuul. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni 2 kraadi, Kagu-Eestis kuni -4 kraadi, päeval tõuseb temperatuur 3 kraadini.

Reedel liigub Läänemerelt meile madalrõhulohk, kohati võib mõnes kohas sadada. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni -7 kraadi, saartel -2 kuni 0 kraadi. Päeval on õhutemperatuur -1 ja 3 kraadi vahel.