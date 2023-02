ILMATEADE | Tartu maratoniks on oodata nii lörtsi kui ka lund

Täna on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, õhtul ka lund. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 4-10, saartel ja läänerannikul pöördub loodesse ja läände ja tugevneb 10-15, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on 0..+3 °C.

Homme on samuti oodata pilves ilma. Sajab lund, kohati tuiskab. Puhub põhjakaare tuul 4-10, saartel ja läänerannikul loodetuul 8-13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0..-4, saartel 0..+2 °C, õhtul langeb.

Täna hommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed Lääne- ja Edela-Eestis soolamärjad. Mujal Eestis on teekatted valdavalt lumised või sõidujälgede vahel lumised. Sekka esineb ka jääd ja teed on libedad.

Tartu maratoni ilmaprognoos

Täna päeval on Lõuna-Eestis pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, õhtul läheb sadu üle lumeks. Puhub lõunakaare tuul 3-9, ennelõunal puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 0..+1 °C, pärastlõunal langeb.

Pühapäeva öösel jätkab madalrõhuala teekonda Eestist ida- kagu suunas. Sajab lund, öö hakul ka lörtsi, kohati tuiskab. Tuul pöördub edelast loodesse 3-10, öö hakul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0..-2 °C.

Päeval on pilves ja sajab lund, kohati tuiskab. Puhub lääne- ja loodetuul 4-9, puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -2..-3°C.

Lisanduv lörtsi ja lume kogus täna õhtust homse hommikuni on orienteeruvalt 10 cm.

Seoses Tartu maratoniga on liiklus häiritud Otepää-Kääriku-Puka-Palupera-Elva regioonis homme kell 6.00-18.00. Suusaraja ja maanteede ristumistel on teele lükatud lumi ning seetõttu kiirus piiratud kuni 30 km/h alates täna kella 21st kuni homme kella 15ni. Samuti on suusaraja ja maanteede ristumistel kehtestatud sõidukite ajutine peatumise keeld ja liiklust korraldavad reguleerijad. Suusatajate suure hulga tõttu võivad liiklusseisakud ulatuda kuni ühe tunnini.