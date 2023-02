Veebruari kibekülm pale. Uuel nädalal on oodata 20-kraadist pakast

Ta tõi sotsiaalmeedias välja algava nädala märksõnad. „Mitmele poole on oodata lumelisa (nii nädala alguses kui ka nädala teises pooles), ka Lääne-Eestisse, paiguti tuiskab,“ sõnas ta. „Temperatuurid langevad - osadel öödel langeb alla -10 kraadi, pikemate selgimiste korral võimalik langus kuni -20 kraadini ja kohati alla sellegi.“

Pikemas perspektiivis ütles Kiitsak, et talvised olud näitavad süvenemise märke. „Temperatuurimuutused kipuvad olema seejuures järsud.“

Ilmateenistuse prognoosis on kirjas, et ööl vastu homset on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab lund, kohati tuiskab, pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9, mandri lõunaosas puhanguti kuni 13, Lääne-Eesti saartel ja rannikul 9-13, puhanguti 18 m/s, pärast keskööd nõrgeneb ja pöördub hommikuks läänekaarde. Õhutemperatuur on -1 kuni -7, kohati -11 kraadi. Homme ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja mõnel pool sajab vähest lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Pärastlõunal pilvisus tiheneb. Lumesadu levib Lääne-Eesti saartelt mandrile, saartel tuleb ka lörtsi. Kohati tuiskab. Õhtul võib olla veel sajuta Peipsi järve ääres ja Virumaal. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 6-11, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saartel -1 kuni +2 kraadi.

Teisipäeval on sarnased ilmaolud. Väga külmaks läheb ööl vastu kolmapäeva. Kohati, peamiselt rannikualadel, sajab kerget lund. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on -9 kuni -15, paiguti -20, saartel ja kohati rannikul -4 kuni -9 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ja peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni -9, Kagu-Eestis kuni -12 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, hommikuks pöördub lõunakaarde ja tugevneb saartel ning rannikul 5-11 m/s. Õhutemperatuur on -9 kuni -15, paiguti -20, saartel ja läänerannikul -4 kuni -8 kraadi. Päevasel ajal on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab kohati lund, pärastlõunal aga juba mitmel pool. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, õhtul saarte rannikul kuni 1 kraadi.