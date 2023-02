Transpordiamet hoiatab: tihe lumesadu muudab esmaspäeva õhtul liiklusolud keeruliseks. Ilmateenistus väljastas hoiatuse

Keskkonnaagentuuri hoiatuse kohaselt levib esmaspäeva pärastlõunal lumesadu Lääne-Eesti saartelt mandrile. Sadu on mitmel pool tugev, tuiskab. Õhtul läheb sadu saartel ja läänerannikul üle lörtsiks ja vihmaks, on jäidet. Kagutuul tugevneb mandril puhanguti 12, saartel ja läänerannikul 15-20 m/s. Sajualas halveneb nähtavus ning teed muutuvad libedaks.

