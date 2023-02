Kas ilm soodustab aastapäeva paraadile minemist? Vastab sünoptik

Sünoptik Kairo Kiitsak ütles Delfile, et kui tänaõhtuse paraadi peaproovi ajal on ilm veel veidi heitlik, siis homme hommikuks tuul vaibub ja inimestel on võimalik keskpäeval algavale paraadile rahuliku südamega kohale minna. Soojasid riideid siiski unustada ei maksa.

Täna õhtul kella 21 ajal, kui Vabaduse väljakul toimub paraadi peaproov, on Tallinnas pilves ilm ja sajab juba lund, märkis Kiitsak. „Saju intensiivsus varieerub nõrgast mõõdukani ja võib kergelt tuisata. Tuul puhub lõunast ja edelast 5-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -2 kraadi.“

Homme keskpäeva paiku, kui algab aastapäeva paraad, on ilm juba parem, kinnitas sünoptik. „Tallinnas on valdavalt pilves ilm ja võib pudeneda kerget lund. Aga tuul on nõrk, puhudes lõunakaarest 1-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on hommegi üsna sarnane: -1 kuni -2 kraadi.“