FOTOD | Ilm on heitlik: täna sajab lund ja lörtsi, tuiskab

Väike, ent tige osatsüklon on eemaldumas Peipsi taha. Ilm on pilves, üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 4-10, puhanguti kuni 15, Lääne-Eesti saartel ja rannikul 12-18, puhanguti kuni 25 meetrit sekundis, õhtu poole nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2..+1 kraadi.