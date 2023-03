Tihe lumesadu on suure osa Eestist enda alla haaranud. Liikluses tasub olla ettevaatlik!

Riigi ilmateenistus teatas kella kuue ajal õhtul, et tihe lumesadu on suure osa Eestist enda alla haaranud ja liigub järk-järgult põhja-kirde suunas. Läänepoolsetes maakondades on sadu hõredam. „Mõnel pool on andurid ka jäävihma registreerinud! Tihe lumesadu piirab nähtavust, teeolud on mitmel pool lumised, aga ka jäised,“ kirjutab Keskkonnaagentuur oma sotsiaalmeedias.

Transpordiameti sõnul on lumesadu kohati tugev ning teedele on tekkinud tuisuvaalud. Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt on oodata kuni 18 cm lund. „Kõik teehooldajad annavad endast parima ning kogu tehnika on väljas, ent kõikide teede puhastamine võtab aega,“ lisas transpordiamet.

Õhtuks on oodatav lumekogus Kesk- ja Ida-Eestis 8–12, kagunurgas 12–18 cm. Nähtavus ja liiklustingimused halvenevad. Riigi ilmateenistus on juba mitmel pool Ida- ja Lõuna-Eestis välja andnud esimese astme ilmahoiatused, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvestada tuleks ilmateenistuse hinnangul ka sellega, kui sinu tegevus on ilmast mõjutatud ning soovitatakse jälgida edasist ilmaprognoosi.

Algsed tugeva lumesaju ja tuule hoiatused on väljastatud Ida-Virumaal, Jõgeva ja Järva maakondades aga ka Võru, Viljandi ja Valga maakondades.

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutas eile Facebookis, et Lõuna-Eestisse jõuab täna tihedam lumesadu ja levib edasi põhja-kirde suunas, kohati tuiskab. Lääne-Eestis on viimaste arvutuste kohaselt sadu aga harvem.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele

Ole ettevaatlik talvistes oludes neljarajalise maantee teisel sõidurajal sõites. Kui esimene sõidurada tundub hästi sõidetav, siis teine sõidurada ei pruugi seda olla, sest väiksema liikluse tõttu toimivad libedustõrje materjalid seal aeglasemalt.

Transpordiamet soovitab praeguste ilmaoludega liiklemist vältida. Kui sõitu hilisemaks ajastada pole võimalik, siis tuleb sõidukijuhil olla ettevaatlik ja valida teeoludele vastav sõidustiil.

Transpordiamet ootab infot teeolude kohta telefonil 1247. Lisainfot teeolude kohta vaata http://tarktee.ee.