Heitlikud ilmaolud: öösel tuiskab, ent seejärel on oodata hoopis vihmahooge

Öösel on lume- ja lörtsisadu tugev, ühtlasi tuiskab. Lääne poolt alates läheb üle vihmaks. Tuul pöördub lõunasse ja edelasse puhanguti 15-18, saartel ja rannikul 17, puhanguti 23 m/s.

Jäiteoht on väga suur.

Sünoptik Kairo Kiitsak märkis sotsiaalmeedias, et vaikselt hakkab kevadiseks kiskuma, aga eks neid külma ja lumega seotud üllatusi tuleb veel omajagu - loomulik protsesside käik. „Algab see üleminekuperiood, kus ilm võib igasuguseid trikke teha. Graafikul on ECMWF mudeli 50 liiget, mis näitavad, kuidas võiks õhutemperatuur (maapinnast kahe meetri kõrgusel) lähitulevikus muutuda. Valitud asukohaks on Võru. See prognoos ka pidevalt muutub, aga oluline on tajuda trendi. Paks valge joon on kõigi (50) liikmete keskmine.“

Homme oodata vihma

Homme päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hooti vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-10, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s, õhtuks nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 3 kuni 8 kraadi.

Ööl vastu kolmapäeva on pilves ilm. Öö hakul kohati vihm, südaöö paiku jõuab saartele uus sajuala vihmana, levib kiiresti üle maa ja läheb üle lörtsiks. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-10, saartel ja läänerannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 4 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja lörtsi, Loode-Eestis ka lund. Puhub edelatuul 6-11, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 4 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -7, kohati -10 kraadi. Päeval on selge või vähese pilvisusega ilm. Õhtul on saartel pilvisem ja võib veidi lörtsi sadada. Puhub lõunakaare 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 4 kraadi.