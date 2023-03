Kevadest pole märkigi! Uuel nädalal on oodata lund ja miinuskraade

Ilmateenistuse andmetel liigub pühapäeval Lõuna-Rootsist uus madalrõhkkond üle mere ja jõuab tõenäoliselt Eesti kohale. Ilm on pilvine ja aeg-ajalt sajab vihma, sekka ka lörtsi. Tuul on mandri sisealadel nõrk, põhjarannikul tugevneb kirdetuul. Õhutemperatuur on öösel kuni 5 kraadi, päeval on temperatuur 3 ja 9 kraadi vahel.



Uue nädala esmaspäeval jääb hääbuv madalrõhkkond Eesti kohale. Vahel sajab vihma ja lörtsi, päeval võib Lääne-Eestis ka lund sadada. Tuul nõrgeneb ning ilm jaheneb. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 4 kraadi, hommikul võib Eesti lääneservas ka alla nulli langeda. Päeval on õhutemperatuur -1 kuni 3 kraadi, idapoolsetes maakondades kuni 7 kraadi.



Teisipäeva öö on nõrgeneva madalrõhkkonna üksikute nõrkade lumehoogudega, tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi. Päeval läheneb lõuna poolt madalrõhkkond ja selle põhjaserva mööda kandub idapoolsetesse maakondadesse lund. Lääne-Eestini tihe sadu ei jõua, vaid üksikutes kohtades võib nõrka lund langeda. Tuul pöördub põhjakaarde, õhtul läände ja tugevneb veidi. Õhutemperatuur on -2 kuni 1 kraadi.



Nädala keskel tõmbub madalrõhkkond kaugemale ning lumehood hõrenevad ja nõrgenevad. Puhub võrdlemisi tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on kolmapäeva öösel -1 kuni -6 kraadi ning päeval -2 ja 1 kraadi vahel.



Neljapäeval jääb Läänemere õhuruum hääbuva madalrõhkkonna mõjusfääri, vahel on lumehooge. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -7 kraadi, kohati langeb ka -10 kraadini, päeval on oodata -2 kuni 1 kraadi.



Reedel, märtsikuu viimasel päeval, püsib Eesti kohal madalrõhuväli. Kohati sajab veidi lund, tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni-7 kraadi, kohati võib ka alla -10 kraadi langeda. Päeval on temperatuur -1 ja 3 kraadi vahel.